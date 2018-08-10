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10 Ağustos 2018 10:24

Mamak’ta mezarlık temizliği

Mamak Belediyesi ilçede bulunan mezarlıklarda bayram temizliği başlattı.

Mamak’ta mezarlık temizliği

10 Ağustos 2018 10:24


Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Ekipler, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Mezarlıkların bakım çalışmasını periyodik zamanlarla gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.




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