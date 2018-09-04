Mamak’ta “Mobil Anaokulu” kayıtları başladı

Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde çeşitli imkansızlıklar nedeniyle okul öncesi eğitime katılamayan, 3-6 yaş gurubu minikler için Mobil Anaokulu uygulaması yapıyor. Belediye, özel olarak tasarlanan otobüs ile hem eğlence hem de eğitimi miniklere sunuyor.

Her geçen yıl öğrenci sayısının düzenli olarak arttığı Mobil Anaokulu’nun yeni dönem kayıtları için son başvuru tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi.

Eksiksiz anaokulu

Çocukların okul öncesi eğitimden mahrum kalmaması için projeyi başlattıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tam bir anasınıfı şeklinde dizayn edilen otobüsün içerisinde eğitim araç gereçleri, öğretici oyuncaklar ve birçok materyal bulunuyor. Mobil anaokulunun içerisinde bir anaokulunda olan bütün eğitimler veriliyor” dedi.