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08 Temmuz 2017 10:26

Mamak’ta nikahlarda 07.07 yoğunluğu

Takvimlerin 07.

Mamak’ta nikahlarda 07.07 yoğunluğu

08 Temmuz 2017 10:26

07.2017 gösterdiği günde 54 çift Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda “evet” diyerek dünya evine girdi.


Nikah günlerini "07.07.2017" tarihine denk getirerek özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan 54 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda "evet" diyerek dünya evine girdi. Aile toplumu ayakta tutan en önemli müessesedir diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül çiftlere, “Sizler ömür boyu bir yastığa baş koymak üzere yola çıkmış bulunuyorsunuz. Bu müessesenin sağlığı birbirinize karşı saygıyı korumaktan geçiyor. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur. Hepinize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. Nikah için bu özel tarihi tercih eden çiftlere nasihatta da bulunan Akgül, “Birbirinizin ayağına basın ama asla birbirinizin damarına basmayın” dedi.


Bu özel tarihi tercih eden çiftlerin nikahlarını kıyarak çiftlerin sevincine ortak olan Akgül, nikah sonrasında evlilik cüzdanlarını gelinlere verirken damatlara da altın taktı.




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