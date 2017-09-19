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19 Eylül 2017 10:07

Mamak’ta okul kantinlerine sıkı denetim

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi.

Mamak’ta okul kantinlerine sıkı denetim

19 Eylül 2017 10:07


Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, “Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda beslenmesi ve obezitenin önüne geçilmesi noktasında ciddi adımlar atıldı” dedi.



İşletmeciler standartlara uyuyor


Yahya Kemal Orta Okulu ve Şehit Cihan Yıldız Orta Okulu kantinlerine yapılan denetlemede kantinlerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Akgül, ”Kantin işletmecilerinin satılan ürünleri iyi koruması, hijyen koşullarına uymaları, muayenelerin eksiksiz yerine getirmeleri gibi pek çok konudaki çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Fakat bu titizliği yıl boyu göstermelerini bekliyoruz ve yıl boyu denetimlerimiz devam edecek” dedi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Akgül, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.



Temizliğe büyük önem veriyoruz


Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de, “Yavrularımızın okul içinde beslenmelerine katkı sağlayan kantinlerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Temiz ortamda çocuklarımız kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Onların kendilerini mutlu hissetmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.




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