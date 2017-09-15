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15 Eylül 2017 18:09

Mamak’ta okullar yeni eğitim yılına hazır

Mamak Belediyesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde bulunan okulların eksiklerini gidererek, çevre temizliğini yapıyor.

Mamak’ta okullar yeni eğitim yılına hazır

15 Eylül 2017 18:09


Eğitime destek amaçlı olarak, okullarda öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almaları için her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, okulların bahçe ve çevresinin genel temizliğini yapıyor, hasar gören bank, spor aletleri ve çöp kovalarını değiştiriyor, aşınmış okul bahçelerinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dört koldan aynı anda çalışan ekipler kısa süre içerisinde okulların bahçe ve çevresini tertemiz hale getirerek okul yönetimine teslim ediyor.



Amacımız sağlıklı ortamda eğitim görmeleri


Eğitime her zaman öncelik verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yeni eğitim öğretim sezonunda da eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi ve temiz şartlarda eğitim alması için ilçemizdeki okullarımızı elden geçiriyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri” dedi.




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