Mamak’ta pazar alanları deterjan kokuyor

Bunun için gerek cadde ve sokaklarımızda gerek camilerimizde gerekse pazar yerlerimizde temizlik çalışmalarına önem veriyor” dedi.

Mamak Belediyesi sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Sokak ve caddeleri her gün süpürerek 24 saat boyunca sürekli temiz tutan ekipler, ilçede bulunan kapalı pazar alanlarının da temizliğine yoğun bir mesai sarf ediyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ayrı bir özen gösterildiği Mamak’ta, pazar kaldırıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor. Kötü kokudan arındırılan pazar yerlerinde hem görüntü kirliliği hem de sağlığı da tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılıyor.

Sağlıklı ortam sağlıklı birey

Toplu kullanım alanlarına ayrı bir özen gösterdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sağlıklı bireyler yetiştirebilmemiz için sağlıklı ortamlar sunmalıyız. Bunun için gerek cadde ve sokaklarımızda gerek camilerimizde gerekse pazar yerlerimizde temizlik çalışmalarına önem veriyor” ifadelerini kullandı.