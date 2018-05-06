Mamak’ta selin izleri silinmeye başladı

Ekipler, selin yaşandığı caddede onarım, temizlik ve ilaçlama işlemlerine başladı.

Mamak’ta dün öğle saatlerinde Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç suya kapılarak sürüklenirken, 150’den fazla araçta maddi hasar oluştu. Ayrıca çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Sel sonrası Neşet Ertaş Caddesi’nde çalışma başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi ekipleri, cadde üzerinde onarım ve temizlik yaptı. Sel nedeniyle sökülen kaldırım taşları, zarar gören yağmur suyu mazgalları, rögar kapakları ve cadde tabelaları onarıldı. Cadde boyunca dükkan ve kaldırımlar da ilaçlandı. Selde dükkanları zarar gören esnaflar da sabah saatlerinde dükkanlarına gelerek temizlik yaptı.

Belediyenin ilaçlama ekibinde görev alan Murat Aydın, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirildik ve dezenfekte ilaçlama işlemi yapıyoruz. Gece saatlerinde başladık bu işleme. Sıkıntı çözülene kadar vatandaşımıza yardım edeceğiz” dedi.