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30 Temmuz 2018 11:15

Mamak’ta sinema akşamları başlıyor

Mamak Belediyesinin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören ’Sinema Akşamları’ etkinliği bu yıl da sıcak yaz akşamlarını açık hava sineması keyfiyle renklendirecek.

Mamak’ta sinema akşamları başlıyor

30 Temmuz 2018 11:15


Sinema Akşamları’nın startı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’’de ’Fetih İstanbul’ filmi ile verilecek. Türk Sineması’nın önemli yapıtlarının gösterileceği ’Sinema Akşamları’ etkinliği, ilçenin farklı noktalarında bir ay boyunca ücretsiz izlenecek. Beyaz perdeye yansıyacak filmlerle Mamaklıları Sinema Akşamları’na davet eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sinema Akşamları, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline geldi. Mamaklılar bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte filmleri keyifle izleyebilirler” dedi.


Birbirinden güzel filmlerle sinemayı mahallelinin ayağına getiren etkinlik çerçevesinde ’Berlin Kaplanı’, ’Çalgı Çengi’, ’Küçük Esnaf’, ’Dedemin Fişi’ ve ’Fetih İstanbul’ filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Sinema Akşamları ağustos ayının sonuna kadar seyirciyle buluşacak.




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