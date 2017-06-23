Mamak’ta son iftar programı Kıbrısköyü Mahallesi’nde yapıldı

Mahallelerin ortak noktaları belirlenerek kurulan iftar sofralarının sonuncusunda 4 bin kişi aynı masa etrafında buluştu. Ramazan ayının her yıl olduğu gibi bu yıl da Mamak’ta coşku ve heyecan içinde geçtiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu mübarek ayın manevi hazzını yaşamak için belediye olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte gönül rahatlığı içinde iftarımızı açtık. Mamak’ta Ramazan’ı en güzel şekilde yaşamaya dikkat ettik” şeklinde konuştu.

Bir ay boyunca Ramazan Ayı’nın bereketini mahallelere taşıdıklarını kaydeden Akgül, “Soframızı yalnız ve kimsesiz bırakmadıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.