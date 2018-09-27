Mamak'ta tabela kirliliğine geçit yok

Mamak Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ve izinsiz koyulan reklam tabelalarını ‘Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği' gereğince kaldırılıyor.

Kaçak tabelaların kaldırma çalışmaları Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekipler benzeri sorunların yaşanmaması için levhaların ve tabelaların yasal koşullarda asılması gerektiği konusunda işletmecilere uyarılarda da bulunuyor.

Tabelasını asmak isteyen işletmecilerin bilgi ve izin almaları gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Arzu ettikleri alanda işletmelerinin adlarının yer alabilmesi için belediyemize dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

Rastgele asılan tabelaların hem trafiği tehlikeye düşürdüğünü hem de görsel kirlilik oluşturduğunu kaydeden Akgül, “Bunu önlemek için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.