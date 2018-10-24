Mamak'ta taksi durakları yenileniyor

Mamak'ta taksici esnafının iyi şartlarda çalışabilmesi için ihtiyaca cevap veremeyen durakların yerine modern taksi durakları inşa ediliyor. İçerisinde mutfak, tuvalet ve şoförlerin dinlenebilmesine olanak sağlayan alanın bulunduğu yeni duraklar taksici esnafının yüzünü güldürdü. Taksi duraklarına belirli bir standart getirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, amaçlarının hem duraklarda çalışan esnafın rahat etmesini sağlamak, hem de vatandaşın sağlıklı hizmet almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl 7 taksi durağını yenileyerek teslim eden Mamak Belediyesi, bu yıl da Boğaziçi Okul Taksi, Zirvekent TOKİ Konutları İçi, Demirlibahçe, Abidinpaşa Merkez Taksi ve Abidinpaşa Tıp Taksi duraklarını modernize ediyor. Yeni yapılan duraklar 15-20 metrekareden oluşuyor.