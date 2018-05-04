Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:04

Mamak’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 12 öğretmenin proje danışmanlığı yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Mamak’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

04 Mayıs 2018 11:04


Derbent İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen fuardaki projeler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Toplam 45 öğrenci grubu tarafından hazırlanan sayısal ve sözel 20 farklı projeyi tek tek inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir metot olduğunu söyledi.



"Büyük buluşların mimarı olacaklar"


Bilim fuarlarının önemine dikkat çeken Akgül, "Bu tarz fuarlar genç bireylere bilimin önemini kavratıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlıyor” dedi. Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olacaklarını ifade eden Akgül, gençleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç