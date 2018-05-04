Derbent İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen fuardaki projeler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Toplam 45 öğrenci grubu tarafından hazırlanan sayısal ve sözel 20 farklı projeyi tek tek inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir metot olduğunu söyledi.

"Büyük buluşların mimarı olacaklar"

Bilim fuarlarının önemine dikkat çeken Akgül, "Bu tarz fuarlar genç bireylere bilimin önemini kavratıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlıyor” dedi. Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olacaklarını ifade eden Akgül, gençleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.