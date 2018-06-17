Mamak’ta Üreğil Kent Ormanı

Ankara’nın akciğerleri olarak adlandırılan Üreğil Kent Ormanı Projesi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yapımı yüzde elli seviyelerine ulaşan Üreğil Kent Ormanı Projesi’nin 250 bin metrekarelik 1. etabını gezerek incelemelerde bulundu. Kent ormanının Ankara’nın alternatiflerinden biri olacağını vurgulayan Akgül, projenin yalnızca Mamak’a değil Ankara’ya değer katacağını kaydetti. Proje tamamlandığında Ankara’nın en kapsamlı şehir ormanlarından biri olacağını belirten Akgül, "Kent ormanı ziyaretçilere doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda piknik, spor, dinlenme ve birçok aktiviteyi bir arada yapma imkanı sunacak" dedi.

2.5 milyon metrekarelik devasa bir alanı kapsayan projenin ekolojik tarım alanının yapımı tüm hızıyla sürerken, piknik alanları ve meydan zemin kaplama çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında kaba inşaatlarının yapımı tamamlanan binaların ince işleri devam ederken, doğal göletin yalıtım çalışmalarına da başlandı. Gölet kenarındaki taş duvarların yapımının tamamlanmak üzere olduğu ormanda çocuk oyun alanlarının montaj çalışması devam ediyor.

"Projede 31 bin 500 metrekarelik iki gölet"

Proje kapsamında su sporları ve gösterilerinin yapılacağı 31 bin 500 metrekarelik iki gölet yer alacak. Çocuklar için ekoloji okulu, vatandaşların piknik yapıp, kafelerde oturabileceği alanların da planlandığı projede idari binalar, kır kahveleri ve çeşmeler doğal dokuya uygun bir şekilde tasarlanacak. Ekoloji okulunun yer alacağı dev kent ormanında çocuklar, 80 metrekarelik alanda tarımsal ürünler yetiştirebilecek. Ayrıca 241 meyve ağacı, 1148 endemik bitki, 1049 yapraklı ağaç, 3412 çalı grubu, 1211 ibreli ağaç ve 21 bin 732 yer örtücü bitki dikilecek.