Mamak'ta vatandaştan hijyene tam not

Günde 20 parkın temizliğini yapan Mamak ekipleri vatandaşlardan tam not alıyor. İlçedeki yeşil alanların arttırılmasına önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği, huzur bulacağı alanları oluşturuyoruz ve bunların bakımını da aksatmadan yapıyoruz" dedi. Mevcut parkların daha da verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını ifade eden Akgül, "Gelecek kuşaklara yeşil bir Mamak bırakmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.