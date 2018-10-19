Mamak'ta yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Başkentray Projesi'nin hizmete geçmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi tarafından başlatılan yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Başkentray'ın ilçe sınırları içerisinde kalan hattında yapılan çalışma kapsamında Mamak Caddesi üzerinde 8 bin 821 metrekare yeşil alan, dinlenme alanları ve 7 bin 628 metrekarelik alandan oluşan 233 araçlık otopark vatandaşın hizmetine sunuldu. Çalışma kapsamında yeşil alan, fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşu yolu, süs havuzu, pergole, kamelya ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Yeşilin tüm tonları Mamak'ta

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen yıl daha da arttığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 10 yılda 150 park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak'ta park sayısının 354'e yükseldiğini belirten Akgül, “Yeşil alanlar, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. İlçemizde bu değişime katkı sağlayan önemli merkezlerden biri. Bir proje yapılırken ilk planladığımız yeşil alanlar oluyor. Başkentray Projesi tamamlanır tamamlanmaz büyük bir alan çıktı ortaya. Bizde bu alanı yeşil alan ve otopark olarak değerlendirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk” dedi.