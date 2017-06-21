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21 Haziran 2017 10:47

Mamak’ta zabıtadan bayram denetimi

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mamak’ta zabıtadan bayram denetimi

21 Haziran 2017 10:47


Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Vatandaşların sağlıklı bayram alışverişi yapması için yapılan denetimlerde ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi, üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketleme, etiketleme ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışılmadığına bakılıyor. Yapılan bütün denetimlerin amacının vatandaşın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkan Mesut Akgül, “Yapılan rutin denetimlerin dışında, özel zamanlarda yapılan ani denetimlerle birlikte vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.




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