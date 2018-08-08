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08 Ağustos 2018 10:19

Mamak’ta zabıtalar bayram denetiminde

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki lokanta, şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim imalathaneleri ile satış noktalarında denetimlerini artırdı.

Mamak’ta zabıtalar bayram denetiminde

08 Ağustos 2018 10:19

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli’’ dedi.


Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren lokanta, şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim imalathaneleri ile satış noktalarında denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları ile gıdaların son kullanma tarihlerini, bozuk olup olmadıklarını, saklama koşullarını denetledi. Sağlıksız ortamda üretimi yapılan, saklanan ve satışa sunulan gıda ürünlerinin satışına izin verilmezken, eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapıldı.


Halk sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, zabıta ekiplerinin yıl boyunca denetim yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağladığını belirtti. Akgül, ’’İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yaptığımız rutin denetimleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artırdık. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ettik, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunduk’’ ifadelerini kullandı.




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