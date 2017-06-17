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17 Haziran 2017 09:39

Mamak’taki mahalle iftarları dostluğu pekiştiriyor

Mamak Belediyesi’nin “Mahallede İftar Var” etkinliği Abidinpaşa ve Saimekadın-Balkiraz Mahalle sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Mamak’taki mahalle iftarları dostluğu pekiştiriyor

17 Haziran 2017 09:39


3 bin 5 yüz kişinin katıldığı iftar programında; sekiz yıldır mahalle iftarlarını devam ettirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mahalle iftarlarının dostluğu pekiştirdiğine ve paylaşımı arttırdığına dikkat çekti. İftar sofralarında bir araya gelerek hasbihal ettiklerini kaydeden Akgül, “Bu tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Dedeler ve torunlar, birbirini hiç tanımayan komşular bir sofrada buluşuyor. İftarlarımızla gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Bu köprülerin oluşmasında katkısı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


İftar programına Başkan Akgül’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de katıldı.




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