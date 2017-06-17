Mamak’taki mahalle iftarları dostluğu pekiştiriyor

3 bin 5 yüz kişinin katıldığı iftar programında; sekiz yıldır mahalle iftarlarını devam ettirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mahalle iftarlarının dostluğu pekiştirdiğine ve paylaşımı arttırdığına dikkat çekti. İftar sofralarında bir araya gelerek hasbihal ettiklerini kaydeden Akgül, “Bu tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Dedeler ve torunlar, birbirini hiç tanımayan komşular bir sofrada buluşuyor. İftarlarımızla gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Bu köprülerin oluşmasında katkısı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programına Başkan Akgül’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de katıldı.