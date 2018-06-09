Mamak’tan 1 sezonda 2 şampiyonluk

Finalin ilk maçında rakibi ODTÜ Spor Kulübü’nü deplasmanda 60-68 yenerek seride öne geçen Yeşil-Beyazlılar, evinde oynadığı rövanş maçını da 100-61 gibi farklı skorla kazanarak Mamak’a genç takımın ardından ikinci şampiyonluğu getirdi. Basketbolda 1 yıl içinde ikinci şampiyonluğu yaşamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kısa sürede elde edilen bu başarılar, gelecek adına önemli bir misyonu yerine getirdi” dedi.

100’ üncü sayıyı Şilto attı

Maçın başlama düdüğü ile her periyodu önde kapatan Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, son periyotta ise 3 haneli sayılara kadar çıkmayı başardı. Maçın yüzüncü sayısı ise Kadir Yiğit Şilto’dan geldi. Maçın son düdüğü ile şampiyonluğu doyasıya kutlayan gençler, objektiflere poz vererek şampiyonluğu ölümsüzleştirdi. Her maçında onları desteklemeye gelen taraftarları ve ailelerini unutmayan Yeşil-Beyazlılar alkışlayarak teşekkür etti.

Kısa sürede gelen başarı

Gençlerin, alt yapının gelecek için ne kadar önemli bir unsur olduğunu kaydeden Akgül, “İyi oyun ve disiplin bir araya gelince şampiyonluk kaçınılmaz oluyor. Sezon başında kurduğumuz alt yapı çok başarılı bir yıl geçirerek ilçemize iki şampiyonluk yaşattı. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.