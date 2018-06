Markaların tanıtımında en etkili yöntem sosyal medya

AYBÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak etkili tanıtım ve yöntemleri hakkında araştırma yaptıklarını söyleyen (AYBÜ) Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Hacı Kaya, özellikle markaların tanıtımında en etkin yönetimin sosyal medya olduğu sonucuna ulaştıklarını belirtti. Özellikle akıllı telefonlar ile internet kullanımının artması ile Türkiye’de sosyal medyanın öneminin arttığına işaret eden Kaya, yapılan araştırmalarda uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya kullanımının artmasının hemen hemen tüm markaların bu platformlarda da yer almasında etken olduğunu kaydetti. İşletmelerin sosyal medyada daha etkili olabilmesi ve kurumsal imajlarını oluşturabilmeleri için halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarını ekiplerine katmaları gerektiğini vurgulayan Kaya, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘’Hem bizim yaptığımız araştırmalar hem de TÜİK verilerine göre bilgisayar ve internet kullanımı, 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 66,8 oldu. Her on hanenin sekizi internet erişim imkanına sahip olması, her dört kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yapması Türkiye’de orta ölçekli markaların sosyal medyada online markalaşmasını hızlandırdı. Aslında bu orta ölçekli işletmelerin büyümesi için büyük bir avantaj oldu. Internet World Stats istatistiklerine göre Türkiye’de yaklaşık 56 milyon kişi aktif internet kullanıcısı konumunda. Bu önemli fırsatı değerlendiren markalar, sosyal medyada bilinirliğini oluşturması ve artırması için hedef kitlesine özel bilgilendirme faaliyetleri yapmaktadır. Günümüzde tarafları taraftar etmek için kullanılan halkla ilişkiler, markaların olumlu imaj oluşturmasında da etkili olmaktadır. Markalar imajları sayesinde oluşturdukları güven inşasını sosyal medyadan artırarak maddi ve manevi kazanımlarını sağlamaktadırlar. Bugün sanayiden tarıma, hizmet sektöründen kamu girişimlerine kadar birçok marka ve kuruluş sosyal medyada hedef kitlesi ile buluşmakta ve tüketicileri kendi müşterisi yapmaktadır.’’

Halkla ilişkiler ve tanıtımın öneminin her geçen gün arttığını anlatan Kaya, bu sektörde istihdamın da arttığını işaret ederek, ‘’Biz diyoruz ki markalar sosyal medyada daha etkili olabilmesi ve kurumsal imajlarını oluşturabilmeleri için mutlaka halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarını ekiplerine katmalıdırlar. AYBÜ olarak bizde halkla ilişkiler ve tanıtım programı olarak profesyonel itibar inşaacılarını yetiştiriyoruz. Bu nedenle de bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimizi mutlaka üniversitemize bekliyoruz’’ diye konuştu.