Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:20

Mas-Icna Kongresi’nde TİKA’ya yoğun ilgi

Mas-Icna Kongresi’nde TİKA’ya yoğun ilgi

02 Ocak 2017 13:20

Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası’nın (ICNA) ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği TİKA standı yoğun ilgi gördü.
Türkiye, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası’nın (ICNA) 26-28 Aralık 2016 tarihlerinde ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği kongrede başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok sayıda kuruluşla temsil edildi. TİKA tarafından açılan standa Amerikan Müslümanları yoğun ilgi gösterdi. ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi. Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansı, TRT World, TÜRKEN, MÜSİAD, Amerika Diyanet Merkezi, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi kurumlarla temsil edildi.
Batı ve Orta Amerika’daki Müslüman toplumunun en büyük toplantısı kabul edilen etkinliğe 20-25 bin kişi ziyaret etti. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da konferans verdiği kongre bünyesinde Türk kurumları tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlatan çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş yaptığı açıklamada, Kongre vesilesiyle dünyanın birçok köşesinden gelen Müslümanlarla iletişime geçme imkanı bulduklarını belirtti.
TİKA’nın faaliyetlerini katılımcılarla paylaştıklarını anlatan Kolabaş, Somalili, Etiyopyalı, Suriyeli Müslümanların Türkiye ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgileri olduğunu söyledi. Çok sayıda Amerikalı Müslümanın TİKA’nın faaliyetleri konusunda bilgi aldığını ve özellikle ABD’ye göç ettikleri anavatanlarındaki faaliyetleri merak ettiklerini belirten Kolabaş, Suriye ve Somali kökenli Amerikalı Müslümanların yardımlar dolayısıyla özellikle teşekkür ettiğini ifade etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
-5
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    -5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç