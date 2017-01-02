Mas-Icna Kongresi’nde TİKA’ya yoğun ilgi

Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası’nın (ICNA) ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği TİKA standı yoğun ilgi gördü.

Türkiye, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası’nın (ICNA) 26-28 Aralık 2016 tarihlerinde ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği kongrede başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok sayıda kuruluşla temsil edildi. TİKA tarafından açılan standa Amerikan Müslümanları yoğun ilgi gösterdi. ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi. Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansı, TRT World, TÜRKEN, MÜSİAD, Amerika Diyanet Merkezi, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi kurumlarla temsil edildi.

Batı ve Orta Amerika’daki Müslüman toplumunun en büyük toplantısı kabul edilen etkinliğe 20-25 bin kişi ziyaret etti. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da konferans verdiği kongre bünyesinde Türk kurumları tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlatan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş yaptığı açıklamada, Kongre vesilesiyle dünyanın birçok köşesinden gelen Müslümanlarla iletişime geçme imkanı bulduklarını belirtti.

TİKA’nın faaliyetlerini katılımcılarla paylaştıklarını anlatan Kolabaş, Somalili, Etiyopyalı, Suriyeli Müslümanların Türkiye ve

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgileri olduğunu söyledi. Çok sayıda Amerikalı Müslümanın TİKA’nın faaliyetleri konusunda bilgi aldığını ve özellikle ABD’ye göç ettikleri anavatanlarındaki faaliyetleri merak ettiklerini belirten Kolabaş, Suriye ve Somali kökenli Amerikalı Müslümanların yardımlar dolayısıyla özellikle teşekkür ettiğini ifade etti.