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11 Temmuz 2018 13:31

“Maskeli Beşler” lakaplı soyguncular önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı

Ankara’da iş yerlerinden hırsızlık yapan maskeli 3 kişi, önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

“Maskeli Beşler” lakaplı soyguncular önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı

11 Temmuz 2018 13:31

Yakalanan şüphelilerin ekipler tarafından Ocak ayında yakalanan ‘Maskeli Beşler’ lakaplı çetenin üyeleri olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda özellikle OSTİM Organize Sanayi, Çayyolu ve Etimesgut bölgelerinde 8 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, incelemeler sırasında iş yerlerinden çeşitli inşaat malzemeleri çalan maskeli 3 kişinin Ocak ayında polis ekiplerince yakalanan "Maskeli Beşler" çetesinin üyeleri M.K, S.P. ve Y.P. olduklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, zanlılardan M.K. ve S.P’yi hırsızlık yaparken kullandıkları sahte plakalı otomobil içerisinde yakaladı. Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 bıçak, 3 demir kesme makası, 3 boru anahtarı, bir keser, bir levye, 11 balta, bir matkap, bir elektrikli tıraş makinesi, bir dijital el kantarı, 2 av tüfeği, 10 adet ses fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 2 beyaz lamba ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K. ve S.P. adliyeye sevk edilirken, Y.P’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.



Kendilerine engel olmak isteyenlere ateş açmışlar


Zanlıların hırsızlık yaptıkları sırada görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bu arada, yakalanan zanlılardan birinin elinde tüfekle gözcülük yaptığı ve kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş açtıkları da öğrenildi.




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