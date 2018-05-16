Matematik şampiyonları ödülünü aldı

sınıf öğrencileri arasında düzenlediği matematik yarışmasının bu yılki şampiyonları ödüllerini aldı.

Ankara genelinde 165 ortaokuldan 713 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 8. Sınıflar Matematik Yarışması’nda ilk 20’ye girerek derece elde eden öğrenciler, ödülünü ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir’den aldı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematiğin önemini kavratmak, gençleri soyut matematik eğitimine yöneltmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ASO 1. OSB’de düzenlenen ödül törenine Özdebir’in yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm öğrencileri kutlayarak, "Günlük hayatımızda matematiğin önemli bir yeri var. Değişmeyen temel bilgilerden biri matematik. Yeni bilgileri, yeni teknolojileri anlayabilmek için öncelikle sağlam bir matematik temelinizin olması lazım. Sizler bu yarışmada başarılı olduğunuza göre sağlam bir alt yapıya sahipsiniz. Matematiğin sizlere kazandıracağı en önemli avantajlardan bir tanesi analitik düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğidir. Hayatınız boyunca birçok problemle karşılaşacaksınız. Eğer analitik düşünebilme yeteneğine sahipseniz bu sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz” dedi.

Günümüzde bilginin çok hızlı üretilip, tüketildiğini belirten Özdebir, “İnsanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi insanlık şu anda 15-16 ayda üretiyor. Sizin ileride rekabet edeceğiniz insanlar bu şartlara göre yetiştirilecek insanlar olacaklar. Sizler sadece çevrenizdeki arkadaşlarınızla değil, artık tüm dünya ile yarışacaksınız. Bu nedenle alt yapınızın sağlam olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özdebir, ilk 20’ye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, yarışmanın 3.’cüsü olan Özel Umut Okulları öğrencisi Elif Duru İnan’a bisiklet, 2.’liği paylaşan Şehit Mustafa Aslan Orta Okulu öğrencisi Ahmet Sait Çüngürlü ile Cenk Yakın Ortaokulu öğrencisi Bekir Bartu Cebeci’ye tablet bilgisayar ve sınavda 40 sorunun 39’una doğru yanıt vererek birinci olan K-10 Koleji öğrencisi Burak Kontaş’a dizüstü bilgisayar hediye etti.