Mavi beyazlıların Bolu kampı sona erdi

Yenimahalle Belediyespor Futbol A Takımı’nın sezon öncesi hazırlık programı kapsamında Bolu Dorukkaya’da sürdürdüğü kamp son buldu. 3 Eylül Pazartesi günü başlayan kamp 5 gün boyunca sürerken, mavi beyazlı ekip, güç ve kondisyon depoladı.

Yenimahalle Belediyespor, yenilenen teknik kadrosu ve 26 kişiden oluşan oyuncu grubuyla oldukça verimli bir kamp dönemi geçirirken, takımın moral ve motivasyonun yüksek olması gözlerden kaçmadı. Her gün çift idman yapan mavi beyazlılar, sabah idmanlarında kuvvet ve dayanıklılık, akşam idmanlarında ise teknik ve taktik üzerine çalışmalar yaptı.

Mavi beyazlılar, iki günlük izinin ardından çalışmalarına Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde devam edecek.