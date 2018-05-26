Mavi Masa’nın hızı arttı

Yeni baştan yazılan sistemle birlikte vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere çok kısa süre içinde cevap verilebilecek.

Yenilenen yazılım sistemi sayesinde bundan sonra Başkentlilerin Mavi Masa’ya yaptığı tüm başvuru ve şikayetleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da doğrudan takip edebilecek.

Üst düzey takip

Başkan Tuna, vatandaşların isteklerinin karşılanıp karşılanmadığını, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığını sistem üzerinden anında görebilecek ve müdahale edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda bu kapsamda verilen eğitim programına; Büyükşehir Belediyesi, Mavi Masa ve ilçe belediyelerden gelen birim sorumluları katılarak, yeni sistemle tanıştı.

Başkent’te sorunlar daha hızlı çözülecek

Yenilenen sistemle birlikte vatandaşlardan Mavi Masa’ya gelen taleplerin daha hızlı çözülmesinin önü açılacak.

Vatandaşlara ait başvuruların hangi daire başkanlığında ne kadar süredir beklediğiyle ilgili raporlar Başkan Tuna’ya anında iletilecek. Kısa süre içinde hayata geçecek sistem sayesinde ayrıca Başkentlilerin en çok hangi konuda şikayette bulunduğu ve bu şikayetlerin ne kadar sürede çözüldüğüne dair veriler de tespit edilecek.

İlçe belediyelerle entegre olacak

İlçe belediyelerle de kurulacak entegrasyonla, ilçe belediyelerinin yetkisi dahilinde olan konular ve şikayetler ilgili birime yönlendirilerek, şikayetlerin daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması sağlanacak.

Güncellenen yazılım sistemiyle Mavi Masa’nın vatandaşa geri dönüş hızının yüzde yüz artırılması hedefleniyor.