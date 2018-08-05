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05 Ağustos 2018 15:23

MEB 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda değişiklik yaptı.

MEB 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda değişiklik yaptı

05 Ağustos 2018 15:23

Buna göre yerleştirmeye esas kriterlerde değişikliğe gidildi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda değişiklik yapılarak, Liselere Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Buna göre ortaokulda bulunurluk kıstası kaldırılırken, yerleştirmede ortaokul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Ortaokul başarı puanı için virgülden sonraki dört hane dikkate alınacak. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.


Liselere nakil tercih işlemleri e-okul üzerinden yapılabilecek. Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilere göre 8. sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.


Daha önceki yerleştirmede meslek lisesi sayısı azalmıştı. 91 bin öğrenci hiçbir okula yerleşemezken, 342 bin kontenjan boş kalmıştı. Açıkta kalan 91 bin öğrencinin yerleştirilmesine rağmen 251 bin kontenjan boş kalmıştı.




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