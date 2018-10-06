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MEB Bakan Yardımcısı Özer'den, ASO okullarına ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Mahmut Özer ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın ASO 1. OSB'de faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) ve Model Fabrika'nın eğitim ve uygulama merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Özer'e önce ASO okulları ve eğitim uygulamaları hakkında brifing verildi. ASO Başkanı Özdebir, anaokulu sürecinden başlayarak, meslek yüksek okulu sürecine kadar uzanan yelpazede verilen eğitim çalışmaları ve mesleki eğitime bakışları konusunda bilgi aktardı. Özdebir, ziyarette öğrencileri mesleki eğitime yönlendirirken uyguladıkları Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) hakkında da bilgi verdi. ASO tarafından geliştirilen bu testle çocukların doğru mesleklere yönlendirildiklerini aktaran Özdebir, bunun da hem eğitim sürecindeki başarıyı, hem de mezuniyet sonrası yüksek oranda sürdürülebilir istihdamı getirdiğini vurguladı.


Bakan Yardımcısı Mahmut Özer daha sonra ASO Başkanı Özdebir'le birlikte, ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile Model Fabrika atölyelerini ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Özer, yaptıkları projelerle ilgili de bilgi aldı.

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