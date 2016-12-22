Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğretmenevlerinin güncel sorunlarının tartışılması, yeniden yapılandırılması ve performans değerlendirme çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla ’Öğretmenevleri Toplantısı’ yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkent Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, öğretmenevlerinin güncel sorunları tartışılarak, yeniden yapılandırılması, yeni yönetmelik taslağının düzenlenmesi, öğretmenevlerindeki işçi istihdamı sorunları ve performans değerlendirme çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı.