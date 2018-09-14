İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı Başkent'te yaşayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın ismini Başkent’te bir bulvara vererek, ölümsüzleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini Başkent'te bir bulvara vererek, ölümsüzleştirdi.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla; TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi, Esenboğa Havaalanı'nın yanında, Çubuk ve Pursaklar İlçesi arasında açılan yeni bir bulvara verildi.


Son Başbakan unutlamayacak


Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ünvanına da sahip olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adının yazılı olduğu tabela, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerine takıldı.


“Binali Yıldırım Bulvarı” adını taşıyan tabela; Çubuk ilçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleleri ile Pursaklar ilçesi Karşıyaka, Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 20 metre genişliğindeki yola yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.