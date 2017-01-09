Meclis önünde ’Anayasa’ arbedesi

TBMM’de görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto için Meclis Dikmen kapısına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

TBMM’de Genel Kurulunda görüşülecek olan Anayasa değişiklik teklifini protesto etmek için Meclis Dikmen kapısına yürümek isteyen, aralarında CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşlarından oluşan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Meclise açılan yollarda güvenlik önlemleri alarak, yolları trafiğe kapatan polis ekipleri, CHP Çankaya İl Başkanlığından Meclise yürümek isteyen ve uyarıları dikkate almayan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Toplanmalara izni vermeyen ekipler, grupları Meclis civarından uzaklaştırdı. Gruplar dağılana kadar, polis ekipleri tarafından Meclis civarında alınan yoğun güvenlik önlemleri sürdürüldü.