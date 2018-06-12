Meclis’te Sıfır Atık Projesi başladı

Dr. Mustafa Öztürk’ün katılımıyla “Sıfır Atık Projesi” resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi ’kapsamında Meclis Külliyesinde koridorlara, lokantalara, atıkları ayrı biriktirmek amacıyla "biriktirme kumbaraları " konuldu, bilgilendirme afişleri asıldı. Yılda 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve yıllık 12,5 ton tehlikeli, 220 ton tehlikesiz atık oluştuğu TBMM’de 110 metre karelik alana toplam kapasitesi 400 kg olan 2 adet kompost makinesi yerleştirildi. TBMM’de yemek atıklarının ve park-bahçe atıklarının tamamı komposta dönüştürülecek. Organik atıklar ayrı toplanarak kompost makinelerinde "toprak iyileştirici malzemeye" dönüştürülecek. Elde edilecek olan kompost Meclis Külliyesinin bahçelerinde kullanılacak. 115 metrekarelik alana beş gözlü Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı, 65 metrekarelik alana da 3 gözlü Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı oluşturuldu.

Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Öztürk yaptığı konuşmada ’Sıfır Atık’ israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğunu belirterek, “Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile; bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 20 ton sera gazı salınımı azaltılmış, 455 varil petrolün ve 14 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost, 780 litre madeni yağ ve 2110 litre biyodizel elde edilmiştir. Sıfır atık projesinin ülke genelinde tam uygulandığı zaman ekonomiye katkısı 12.5 milyar TL olacaktır. Sıfır Atık Projesinin, Ankara’dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilecek" dedi.

Öztürk, "Proje; terminallerde havaalanı, otogar, tren garı, eğitim kurumlarında,üniversite, okul, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ,otel, restoran ve büyük iş yerlerinde uygulanması hedeflenmektedir. Sıfır atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını sağlayacaktır" dedi.