Medicana Ankara 1000. kemik iliği naklini gerçekleştirdi

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ender Soydan, “Hastalarımızın ikinci hayatlarına sağlıklı başlamaları en büyük mutluluğumuz. Bugün bininci kez yaşadığımız bu mutluluğun gururunu yaşıyoruz” dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Kemik İliği Transplatasyon (KİT) Ünitesi’nde 3 Eylül’de yapılan otolog kök hücre nakli, merkezde başarıyla sonuçlanan bininci nakil oldu. Nakilin ardından hastanın sağlık durumunun iyi seyrettiğini açıklayan Doç. Dr. Ender Soydan, “Hastalarımızın ikinci hayatlarına sağlıklı başlamaları en büyük mutluluğumuz. Bugün bininci kez yaşadığımız bu mutluluğun gururunu yaşıyoruz" dedi. Doç. Dr. Soydan, Kemik İliği Transplatasyon (KİT) Ünitesi ve gerçekleştirilen nakil ile ilgili şunları söyledi:

“Şubat 2012 tarihinde 9 yataklı ile başlayan merkezimiz şu an 14 yatakla hizmet veriyor. 2012 yılında Türkiye’de Kemik İliği Nakli yapan merkezler arasında ilk 10’ daydık, 2018 yıllı itibarıyla 2. sırada yer alıyoruz. Altıncı yılımızda 1000. naklimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kök Hücre Nakil Merkezimiz bilimsel veriler ışığında sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya hizmet verecek düzeyde, etik ve hasta odaklı çalışıyor. Hastanemiz Avrupa Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT) üyesidir. Nakil başarı ve yan ekti oranlarımız EBMT verileri ile uyum içerisindedir. Çoğunlukla periferik kaynaklı kök hücreleri kullanarak gerçekleştirdiğimiz bin naklin yüzde 51’ı Otolog, yüzde 49’u Allojenik kemik iliği naklinden oluşuyor. Allojenik kemik iliği nakillerinin yüzde 60’ı aile içi-tam uyumlu, yüzde 16’sı aile içi-yarı uyumlu ve yüzde 24’ü akraba dışı nakiller.”

Doç Dr. Ender Soydan, daha fazla hastaya nakil şansı sunulabilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre bağışının öneminin altını çizdi.

Ülkemizde 18-50 yaş aralığında sağlıklı her kişi kök hücre bağışçısı olabiliyor. Kök hücre bağışında bulunmak için Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) başvuru yapılması yeterli.