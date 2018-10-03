Medicanalı doktorlardan İstanbul'daki hasta terörüne tepki

Medicana International Ankara Hastanesi'nde görevli sağlık personelleri, doktor Fikret Hacıosman'ın tedavi ettiği hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde çalışan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, dün eski hastası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye genelinde hizmet veren Medicana Hastaneleri, silahlı saldırıya tepki göstermek amacıyla eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Medicana International Ankara Hastanesi girişinde toplanan doktor ve sağlık çalışanları, hayatını kaybeden Hacıosman için ambulans sireni eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Doktorlar adına basın açıklaması yapan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz"

Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin türlü fedakarlıklarla çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının tek amacının insanları iyileştirmek olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, "Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.