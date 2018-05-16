Mehmet Akif Ersoy Camii Ramazan’da açıldı

Hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Camii’nde ilk teravihte cemaatle birlikte olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yerel yönetimler hizmet makamlarıdır. Hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa, hiçbir ayrım gözetmeden yerine getirmek bizim görevimizdir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy Camii’ni mübarek Ramazan ayına yetiştirebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Teravih namazını kılmaya gelen vatandaşlar, caminin yapımında emeği geçen Yenimahalle Belediyesine teşekkür ederek, Yenimahalle’ye yakışır bir cami inşa edildiğini, Ramazan ayının ilk teravih namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Cemaatle birlikte ilk teravih namazını kılan Başkan Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, cami çıkışında vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlara dağıtılan lokum ve gül suyu ikramından da alan Başkan Yaşar, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Hattatlar Rize’den geldi

Geçen yıl temelleri atılan Mehmet Akif Ersoy Camii’nde Rize’den getirilen 5 hattat çalıştı. Bir ay boyunca hünerlerini sergileyen hattatlar, caminin iç süslemelerini yaptı. Turkuaz ağırlıklı süslemelerin yapıldığı camide halılar da iç süslemelerin rengine uygun olarak turkuaz-lacivert tonda tercih edildi. 2 bin 652 metrekare parsel üzerine inşa edilen cami, bodrum, zemin ve mahfil kattan oluşuyor. Toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık bin metrekare olan caminin bodrum katında bay-bayan abdesthaneleri ve kurs merkezi yer alıyor. Zemin katta harim (namaz alanı) ve son cemaat mahali bulunurken, mahfil kat da namaz alanı olarak kullanılıyor. Çevre düzenlemesi de belediye ekipleri tarafından yapılan caminin dışında abdest alınabilmesi için bir de şadırvan yer alıyor.