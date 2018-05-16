Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 10:48

Mehmet Akif Ersoy Camii Ramazan’da açıldı

Kentsel dönüşüm gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde cami ihtiyacını gidermek için harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, bir yıl önce temellerini attığı caminin kapılarını Ramazan ayının ilk gününde açtı.

Mehmet Akif Ersoy Camii Ramazan’da açıldı

16 Mayıs 2018 10:48


Hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Camii’nde ilk teravihte cemaatle birlikte olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yerel yönetimler hizmet makamlarıdır. Hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa, hiçbir ayrım gözetmeden yerine getirmek bizim görevimizdir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy Camii’ni mübarek Ramazan ayına yetiştirebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.


Teravih namazını kılmaya gelen vatandaşlar, caminin yapımında emeği geçen Yenimahalle Belediyesine teşekkür ederek, Yenimahalle’ye yakışır bir cami inşa edildiğini, Ramazan ayının ilk teravih namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Cemaatle birlikte ilk teravih namazını kılan Başkan Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, cami çıkışında vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlara dağıtılan lokum ve gül suyu ikramından da alan Başkan Yaşar, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.



Hattatlar Rize’den geldi


Geçen yıl temelleri atılan Mehmet Akif Ersoy Camii’nde Rize’den getirilen 5 hattat çalıştı. Bir ay boyunca hünerlerini sergileyen hattatlar, caminin iç süslemelerini yaptı. Turkuaz ağırlıklı süslemelerin yapıldığı camide halılar da iç süslemelerin rengine uygun olarak turkuaz-lacivert tonda tercih edildi. 2 bin 652 metrekare parsel üzerine inşa edilen cami, bodrum, zemin ve mahfil kattan oluşuyor. Toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık bin metrekare olan caminin bodrum katında bay-bayan abdesthaneleri ve kurs merkezi yer alıyor. Zemin katta harim (namaz alanı) ve son cemaat mahali bulunurken, mahfil kat da namaz alanı olarak kullanılıyor. Çevre düzenlemesi de belediye ekipleri tarafından yapılan caminin dışında abdest alınabilmesi için bir de şadırvan yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç