Mehmet Haberal Yüzme Havuzu kapılarını açıyor

Ankara'nın üç yüzme havuzlu tek ilçesi olma özelliği taşıyan Yenimahalle Belediyesi dördüncü havuzu bölge halkının beğenisine sunuyor. Şentepe'de yapımı tamamlanan ve dünya çapında ünlü olan cerrah ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın isminin verildiği yüzme havuzu hizmete açılıyor.

Ağustos ayının başından beri ön kayıtların yapıldığı yarı olimpik havuzun resmi kayıtları da alınmaya başlandı. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ilçe sakinlerinin kullanımına açılan yüzme havuzu, bölgede yaşayan ve sağlıklı yaşam isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Kayıt yaptıranlar tesisin havuz bölümünü 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz kullanabilecek.

Şentepe'nin marka değeri artacak

Kentsel dönüşümün hızla yaşandığı Şentepe bölgesinin marka değerine büyük katkı yapacak olan tesisin yapımına 2016 yılında başlandı. Prof. Dr. Mehmet Haberal Sosyal Tesisi, 6 bin 281 inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesis içerisinde; yarı olimpik yüzme havuzu, aktif pasif spor salonu, bay-bayan hamam, açık ve kapalı kafeterya yer alıyor. Tesis içerisinde ayrıca bölgenin ihtiyacı olan kurs merkezleri ve bir de düğün salonu yer alıyor.

“Şentepe'nin göz bebeği olacak”

Göreve geldiği günden beri ilçenin her noktasına eşit hizmet verme anlayışı ile çalıştıklarını kaydeden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu spor tesisi ve yüzme havuzu Şentepe'nin göz bebeği olacak, haftanın 7 günü Şentepelilere ve ilçe sakinlerimize hizmet sunacak. Yenimahalle'nin yaşamaktan keyif alınan bir ilçe haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yenimahalle için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.