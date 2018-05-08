Mehmet Meto Anaokuluna ‘Masal Diyarı’ bahçesi kuruldu

Mehmet Meto Anaokulunda gerçekleşen oyun bahçesinin açılışında konuşan Okul Müdürü Ayfer Toman, öğrencileri hem eğlendirmek hem de kültürel masal kahramanlarını, Türk büyüklerini, kültürel sokak oyunlarını öğretmek ve içselleştirmelerini sağlamak için okul bahçesini düzenlediklerini belirterek, “Oyun bahçemiz Karagöz - Hacivat, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Alaaddi’nin Sihirli Lambası gibi masal kahramanlarından oluşmaktadır. Bu arada evinde, tarlada çalışan köylüyü, ekmek yapan kadını, koyun güden çobanı da unutmadık. Öğrencilerimizin psikomotor gelişimini desteklemek için futbol kaleleri, tırmanma merdiveni, silindir ,kaydıraklar, tahterevalli, zıp zıp, kuleden oluşan oyun parkımızı kurduk. Kum havuzumuzu çardağımızı öğrencilerimiz için yeniledik. Ağaçların arasında yaptığımız Pamuk Prenses ve 7 Cüceler ile süslediğimiz evler de öğrencilerimizin aile kültürü, misafirperverlik rollerini oynayarak kültürümüzü öğrenmelerini amaçladık. Yürüyüş yolu, fıtnees aletleri ile de öğrencilerimizi sağlıklı yaşam ve spora ilgilerini çekmek istedik” dedi.

Anaokulu öğrencilerine trafikte çocuk güvenliğini öğretmek ve trafik kurallarını uygulamalı öğrenmelerini sağlamak için ’Trafik Bahçesi’ oluşturduklarını kaydeden Toman, trafik işaretlerinin olduğu dedantörler, kasis, yaya geçidi, döner kavşak, trafik ışıkları ve akülü arabalarla öğrencilere uygulamalı eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

4 yaş grubu öğrencilerinden oluşan Adalet Sınıfı öğrencisi Mehmet Fatih Çamsoy, “Kendi milli kültürümüzün öz ürünlerinden oluşan bu oyun parkını açtığı için okul müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa okulun kurucusu Nimet Meto ve diğer yetkililer katıldı.