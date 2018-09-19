Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulunda yeni kampüs açılışı

Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulunun yeni kampüsünün açılışını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Eğitime her fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz'' dedi.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulunun yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul öğretmenleri, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Renkli anlara sahne olan açılışta miniklerin halk oyunu gösterisi büyük beğeni toplarken, mehteran takımı herkesin ilgi odağı oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ''Bir milletin yoluna ışık tutan, onu daha ileriye götüren en önemli hizmet eğitimdir. Okullar öğrenmeyi, öğrenmenin hazzını yaşamayı, araştırmayı ve bireyin kendini geliştirdikçe önüne açılan sınırsız kapıları keşfedeceği yerlerdir'' ifadelerini kullandı.

''Eğitime her fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz''

Çocukların sağlıklı bir ortamda ve çevrede eğitim almaları için ilçede ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onların eğitimine katkıda bulunarak yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bu nedenle de eğitime her fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz. Siz sevgili çocuklar da başta anne ve babalarınız olmak üzere eğitim noktasında fedakarlık yapanları önemsemeli ve bu fedakarlıkları unutmayarak derslerinize daha sıkı çalışmalısınız'' şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sınıfları ziyaret eden Başkan Akgül ve Kaymakam Polat, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. İkili, öğrencilere okul ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli hediyeler de dağıttı.