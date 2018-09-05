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05 Eylül 2018 11:37

Mehmetçik "Yay" ile dağlarda terörist avında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Onlar Mehmetçiğin can dostu! Mayın arama köpeği ’Yay’ İkiyakalar’da komandolarla" başlığıyla video paylaştı.

Mehmetçik

05 Eylül 2018 11:37


Hakkari’deki İkiyaka Dağları’nda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Mehmetçik, teröristlerin izini sürüyor. Ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden zorlu arazi koşullarında çalışmalar yürüten Mehmetçiğe mayın arama köpeği "Yay" da eşlik ediyor. Bölücü teröristlerin döşediği mayınları hassas burnuyla tespit eden Yay, Mehmetçiğin adeta can dostu. TSK, Mehmetçiğe bu zorlu operasyonlarda eşlik eden Yay’ın görüntülerini "Onlar Mehmetçiğin can dostu! Mayın arama köpeği ’Yay’ İkiyakalar’da komandolarla" başlığıyla sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.




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