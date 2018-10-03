Mehmetçik, yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle Siirt'e nakledildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarıyla teröristlerin kökünü kazıyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zor durumda olan vatandaşların yardımına koşmayı da ihmal etmiyor. Şefkati ve yardımseverliğiyle vatandaşların gönlünü fetheden Mehmetçik, Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk için seferber oldu.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt'e sevk edilmesine karar verildi. Bu kapsamda bölgedeki askeri yetkililerden yardım talep edildi. Yardım talebi üzerine harekete geçen askeri yetkililer, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle çocuğun Siirt'e naklini sağladı. TSK, söz konusu nakil anına ait fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından paylaştı.