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31 Mayıs 2018 18:13

Mehmetçik’ten Afrin halkına Ramazan pidesi

Mehmetçik, Afrin halkına iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi dağıttı.

Mehmetçik’ten Afrin halkına Ramazan pidesi

31 Mayıs 2018 18:13


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin zulmünden kurtulan Afrin halkı, Mehmetçik’in şefkati ile tekrardan huzura kavuştu. Afrinlilerin huzur ve güveni için gece gündüz demeden arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı bombaları temizleyen Mehmetçik, yaptığı insani yardımlarla da TSK’nın şefkatini gözler önüne seriyor. Afrin’e kurduğu seyyar fırınlar ile vatandaşlar için her gün sıcak ekmek çıkartan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı.




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