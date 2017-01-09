Mehmetçik’ten ağır kış şartlarında terör örgütüne darbe

Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında 8 gün boyunca sürdürdüğü operasyonda terör örgütüne ait sığınak ve depoları imha etti.

49. Komando Tugay Komutanlığınca, 31 Aralık 2016 - 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında sekiz gün süre ile icra edilen “Şehit Piyade Binbaşı Turgay ÇELİK-5 Operasyonunda” 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.