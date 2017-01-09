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09 Ocak 2017 14:12

Mehmetçik’ten ağır kış şartlarında terör örgütüne darbe

Mehmetçik’ten ağır kış şartlarında terör örgütüne darbe

09 Ocak 2017 14:12

Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında 8 gün boyunca sürdürdüğü operasyonda terör örgütüne ait sığınak ve depoları imha etti.
49. Komando Tugay Komutanlığınca, 31 Aralık 2016 - 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında sekiz gün süre ile icra edilen “Şehit Piyade Binbaşı Turgay ÇELİK-5 Operasyonunda” 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi.
Tespit edilen depo ve sığınaklarda el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.



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