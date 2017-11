Melek yüzlü down şefler göreve hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Down Şefler Türkiye Projesi”nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, “Biz siyasetçiler zor konularla uğraşıyoruz. Dünyanın her gün zor meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşgallerin, çatışmaların, savaşların, gerilimlerin, karşılıklı olarak laf söylemelerin, tabiri caizse dünyanın her yerinde gerginliklerin yaşandığı bir ortamda burası bizim için bir insanlık vahası gibi oldu. Bugün burada bir insanlık dersinin paydaşları olduk. İnsan olmak, doğuştan gelen bütün farklılıkları bir kenara koymayı gerektirir. Hiçbirimiz hangi anneden babadan doğacağımızı, hangi coğrafyada dünyaya geleceğimizi, hangi anadili konuşacağımızı, hangi cinsten olacağımızı, hangi sosyal sınıfın bir üyesi olacağımızı ya da kromozomlarımızın sayısının kaç tane olacağını belirleyerek dünyaya gelmedik. Doğuştan gelen bütün bu farklılıklarımızın hepsini Yaradan’dan gelen farklılıklar olarak kabul etmek, insan olmanın ilk şartıdır. Bu farklılıkların herhangi birisinin kendisi için bir özellik kabul ederek bundan dolayı övünmek ve kendisinde var olduğunu zannettiği şeyin başkasında olmadığını görerek onu ötekileştirmek, farklılaştırmak, onu bir şekilde karşıya koymaksa herhalde insan olmak değildir. En hafif tabiriyle ahmak olmaktır. Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı ne üstünlük vesilesi, ne karşımızdaki için bir ayrıcalık vesilesi olarak görmeyiz. Down sendromlu gençlerimiz sadece melek yüzlü değil; davranışlarıyla, tavırlarıyla gösteriyorlar ki aynı zamanda melek kalpli gençlerimizdir. Kendisini sağlam zannedenlerden kromozom sayıları farklı olabilir ama gönülleri, ruhları ve orada sahip oldukları zenginlikler hiç kimseden aşağı olmadığı gibi belki birçok kimseden de çok daha fazladır. Bu evlatlarımıza sahip çıkmak kendi insanlığımıza sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Programda konuşma yapan Uluslararası Down Federasyonu Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, “Federasyonumuz tamamen melek yüzlülerin hayata tutunması, akademik ve sosyal eğitimin sonunda iş gücünde hayatın içinde olmaları için kurulmuştur. Bu proje, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un himayesinde çok daha büyüyecek ve 2023 Türkiye’sinde 223 down sendromlu çocuğumuzu meslek edindirdiğimizde görevimizi tamamlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

Konuşmalarının ardından Bakan Kurtulmuş’a şef önlüğü hediye edildi. Kurtulmuş da down şeflere tablet ve müze kartı hediye etti. Daha sonra Bakan Kurtulmuş ile down şefler pasta kesti, fotoğraf çektirdi. Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Down Şefler Türkiye Projesi” kapsamında 23 haftalık temel eğitim alacak olan down sendromlu çocuklar, kendilerinin kolayca yapabilecekleri yemeklerin yapımını öğrenecek ve ayrıca iş sahibi olabilecekler.