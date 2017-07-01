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01 Temmuz 2017 12:21

Melih Gökçek: "Şenay Günaydın’ın foyası böyle ortaya çıktı”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Şenay Günaydın’ın tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Provokasyonların CHP’li bir elaman tarafından yapılması ve yakalanması, açık suçüstü halidir" dedi.

Melih Gökçek:

01 Temmuz 2017 12:21


Melih Gökçek Twitter hesabından, Şenay Günaydın’ın yürüyüş sırasındaki konuşmasına ilişkin haberlerin videolarını paylaşarak, "Şenay Günaydın’ın foyası böyle ortaya çıktı" ifadelerini kalandı.


Gökçek’in konuyla ilgili "Aslında Şenay Günaydın, Ataşehir Belediyesinde çalışıyor ve CHP ilçede de görevi olan biriydi. Savcılık, Şenay Günaydın’ın provokatörlük yapması nedeniyle gözaltına alınmasına karar verdi ve Şenay Günaydın bugün tutuklandı. Provokasyonların CHP’li bir elaman tarafından yapılması ve yakalanması, açık suçüstü halidir. Yürüyüşte bundan böyle olacak her türlü olayın sorumlusu, tartışmasız Kılıçdaroğlu’dur." tweetini attı.




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