Melih Gökçek’ten “memurlar.net”e özür dileme çağrısı

net” adlı internet sitesinde yayınlanan, “Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı” şeklindeki habere tepki göstererek özür dileme çağrısında bulundu.

Başkan Gökçek, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, memurlar.net’te yayınlanan bir haberde yer alan, "Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı" şeklindeki ifadelere tepki göstererek, “Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru” ifadelerini kullandı.

“Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca durmadan görev yaptığını, 400 kilometrelik köy yollarına soğuk asfalt attıklarını belirten Gökçek, “Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı” şeklinde tweet attı.

Memurlar.net adlı internet sitesini özür dilemeye davet eden Gökçek, şu tweetleri paylaştı:

“Memurlar.net haber yapmış; ‘Gökçek yaz boyunca durdu. Şimdi asfalt atmaya başladı.’ Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru. Yaz boyunca durmadık. Ayrıca 400 kilometre köy yoluna soğuk asfalt attık. Bir araştır. Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı. Özür dile, memurlar net.”