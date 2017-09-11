Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:39

Melih Gökçek’ten “memurlar.net”e özür dileme çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “memurlar.

Melih Gökçek’ten “memurlar.net”e özür dileme çağrısı

11 Eylül 2017 17:39

net” adlı internet sitesinde yayınlanan, “Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı” şeklindeki habere tepki göstererek özür dileme çağrısında bulundu.


Başkan Gökçek, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, memurlar.net’te yayınlanan bir haberde yer alan, "Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı" şeklindeki ifadelere tepki göstererek, “Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru” ifadelerini kullandı.



“Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı”


Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca durmadan görev yaptığını, 400 kilometrelik köy yollarına soğuk asfalt attıklarını belirten Gökçek, “Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı” şeklinde tweet attı.


Memurlar.net adlı internet sitesini özür dilemeye davet eden Gökçek, şu tweetleri paylaştı:


“Memurlar.net haber yapmış; ‘Gökçek yaz boyunca durdu. Şimdi asfalt atmaya başladı.’ Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne ön yargılı adamlarsınız. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru. Yaz boyunca durmadık. Ayrıca 400 kilometre köy yoluna soğuk asfalt attık. Bir araştır. Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı. Özür dile, memurlar net.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç