Meme kanserinde 2 bin erken teşhis

Sağlık Bakanlığı tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Ayı'' olan Ekim ayı boyunca 81 ilde kanser taramaları, eğitim programları, panel, konferans, yarışmalar, yürüyüş gibi farklı etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerle meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirilerek taramalara yönlendirilen halkın farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

100 bin kişiye tarama yapıldı ve 2 bin kişi erken evrede teşhis edildi

Bu yıl ekim ayı boyunca yaklaşık 100 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişi erken evrede teşhis edildi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalar yıl boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

2017 yılında 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için, “Korkma, Farkında Ol Geç Kalma”, “Meme Kanserini Birlikte Göğüslüyoruz”, “Meme Kanserine Dur Deyin! Hayatı Ertelemeyin”, “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider”, “Bana Olmaz Dememeli”, “Kendini önemse, Hayatı Erteleme” “Meme taramanı yaptır. Erken teşhisle hayatta kalma şansını artır” gibi dikkat çekici sloganlar kullanıldı. 2017 yılında 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı. Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programları ile tarama sonucunda kanser şüphesi olan kişiler, ileri tetkik ve tedavi için üst düzey sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.