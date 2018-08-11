Memiş: "Açıklanan ekonomik politikayı önemsiyor ve destekliyoruz”

Metin Memiş, sendikasının Bolu Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu için geldiği Bolu’da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve dolardaki artışın yanı sıra, açıklanan ekonomi politikasının yol haritasını değerlendiren Memiş, “Açıklanan paketi önemsiyor ve destekliyoruz. 15 Temmuz’da istediklerini elde edemeyenler, şimdi ekonomik kriz ile bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Açıklanan yol haritasındaki kararlılık, milletimizin birlik ve beraberliği ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacaktır” şeklinde konuştu.

"15 Temmuz’da elde edemediklerinin peşindeler"

Türkiye üzerinde oynanan oyunun farkında olduklarını söyleyen Memiş, “15 Temmuz’da oynanan oyunun farkındaydık. 15 Temmuz’da başarılı olamayanların ülkemiz üzerinde oyun kurmaya devam edeceklerini de biliyorduk. Bu sebeple o zaman, ‘meydan nöbetlerimiz bitiyor ama asıl nöbetlerimiz şimdi başlıyor. Daha çok çalışmak, daha çok kenetlenmek ve bu ülkenin geleceğine darbe vurmak isteyenlere karşı ortak hareket etmek, bir ve beraber olmamız gerekiyor’ demiştik. Bu sürecin de başarıyla atlatılacağını ve kazananın ülkemiz olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir ajan yüzünden Türkiye’yi hedef alan ABD’nin küresel anlamda başlattığı kaosun hedefinde sadece Türkiye’nin olmadığına dikkat çeken Memiş, Türkiye’nin bir müdahale ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Memiş, “Bu süreci aşmak için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı tedbirleri önemsiyor ve destekliyoruz. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak sonuna kadar devletimizin yanındayız, ülkemizin yanındayız” dedi.

"Birlik ve beraberlik içinde aşacağız"

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş şunları kaydetti:

“Bu ülkeye diz çöktürmek, ekonomik kriz çıkartarak istediklerini elde etmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” diyen Memiş, “Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkeden başka gidecek bir yerimiz yok. Bu dalgalanmalar iktidarın dik ve güçlü durması, bu ülkede yaşayan herkesin de bunun bir oyun olduğunun farkında olarak hükümetin yanında olmasıyla aşılacaktır."

Ülke olarak bundan sonra başkaları tarafından bize biçilen gömlekleri giymeyeceklerini söyleyen Memiş, “Kendi gömleğimizi kendimiz dikip giyeceğiz" dedi. 2002 yılından itibaren darbelere ve darbecilere karşı dik durduklarını ve bundan sonra da durmaya devam edeceklerini kaydeden Memiş, bu süreçten birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını ifade etti.

"Yıpranma payı ve 3600 ek gösterge bütün sağlık çalışanlarını kapsamalı"

Yıpranma payıyla ilgili soruyu cevaplandıran Memiş, yıpranma payı mücadelesini 4 yıl önce Sağlık-Sen’in başlattığını hatırlattı. Yıpranma payının yasalaşmış halinin önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Memiş, bunun bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Sağlığın bir ekip işi olduğunu söyleyen Memiş, yıpranma payı gibi 3600 ek göstergenin de bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde çıkması gerektiğini kaydetti.

Sağlık-Sen’in çalışanların emekli maaşlarının artırılması noktasında önemli kazanımların altına imza atan bir sendika olduğunu söyleyen Metin Memiş, “3600 ek gösterge gerçekleştiğinde bir hemşire arkadaşımızın emekli maaşında 500-550 TL emekli ikramiyesinde de 25-30 bin tl’lik bir artış olacak.

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin atlatılmasıyla birlikte taleplerimizi dile getirecek ve mücadelesini vereceğiz. Haklı talep ve mücadelemizin karşılık bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yılmaz: "Kimse bizi yolumuzdan döndüremez"

Genel kurulda konuşan Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz ise hak ve hakikat yolunda, milletin yanında, değerlerinin yanında çıktıkları bu yolculukta bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan yürümeye devam edeceklerini söyledi. Sağlık-Sen’in büyük bir aile olduğunu söyleyen Yılmaz, “Biz yerelde, genel merkezimiz genelde bu haklı mücadelenin bayraktarlığını yapıyor. Bizim yetişemediğimiz yerlerde temsilcilerimiz, onların yetişemediği yerlerde üyelerimiz bu kutlu davanın sözcülüğünü yapıyor, yükünü çekiyorlar" şeklinde konuştu.

Divan Başkanlığını Kemal Çırak, divan üyeliklerini ise Mehmet Ali Kara, İbrahim Şahin ve Şenol Şahin’in yaptığı seçimde Şube Başkanı Sami Yılmaz tek liste olarak yapılan seçim sonrası yeniden başkan seçildi.

Sağlık-Sen Bolu Şubesinin genel kuruluna Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan yardımcıları Kemal Çırak, Himmet Bayar ve Mustafa Örnek’in yanı sıra Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, Ankara Üniversite Şube Başkanı Ercan Öztürk, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Şube Başkanı İbrahim Şahin, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Durali Baki, Karabük Şube Başkanı Selçuk Taşyapar, Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak, Eğitim Bir-Sen Bolu Şube Başkanı Tahir Düş, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da katıldı.