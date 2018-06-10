Memur-Sen 28’inci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, genel başkan yardımcıları ve komisyon başkanlarının katılımı ile Memur-Sen’in yapımında son aşamalara gelinen yeni genel merkez binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddeleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı, 1 milyon üye sayısının geçilmesi ve yapımı devam eden yeni genel merkez binası oldu.

Toplantı, Genel Başkan Ali Yalçın’ın konuşmasıyla başladı. Kurulduğu günden itibaren, emeğin, ekmeğin, hakkın, özgürlüğün, kardeşliğin, milli iradenin, demokrasinin mücadelesini veren Memur-Sen’in 23 yılı geride bıraktığını hatırlatan Yalçın, “Ülkemizin ilkeli, kararlı, sorumlu konfederasyonu olan Memur-Sen olarak, rahmetli Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan öncülüğünde bundan 23 yıl önce kurulduk. Her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren Memur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar ülkemizin her yerleşim biriminde temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük konfederasyon haline geldi. Sivil, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatına yön veren Memur-Sen kazanımların da adresi oldu” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in her zaman ülkesini ön plana koyduğunu vurgulayan Yalçın, “Sendikacılığı kavga ve çatışma alanı haline getiren anlayışlara karşı Memur-Sen, sendikacılıkta ortak aklın temsilcisi, vesayetin korkulu rüyası oldu. 367 garabeti, parti kapatmalar, başörtüsü yasağı başta olmak üzere siyasi istikrarı bozarak anti demokratik süreçleri yeniden geri getirme özlemi içinde olanları sahada püskürttü, ülkemizi işgal etmeye çalışan başta FETÖ olmak üzere emperyalizm tarafından beslenen terör koalisyonuna karşı gösterdiği destansı direnişle ülkenin bataklığa çekilmesine izin vermedi. Memur-Sen olarak, ülkemize ve milletimize karşı kurulan komplolara asla boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Ulus ötesi darbecilerle de taşeronlarıyla da demokratik mücadelemizi son darbeci pes edinceye kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kazanımların adresi olduk”

Kamu görevlilerine sağlanan pek çok kazanımda Memur-Sen’in önemli bir payı olduğunu hatırlatan Yalçın “Toplu Sözleşmenin mimarı olan Memur-Sen, 4 toplu sözleşme döneminde 260 kazanıma imza attı. Bu kazanımların yanında çok sayıda sosyal ve demokratik kazanımın da altında Memur-Sen’in imzası var. Konfederasyonumuzun marka oluşuna katkı sunanları hayırla yad ediyor, ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür niyaz ediyoruz. Zirveden yeni ufuklara yolculuğumuza katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“1’lerle başlayan yolculuğumuz bugün 1 milyonu geçti”

1 Milyon sayısını aşarak Türkiye’de bir ilki başaran Memur-Sen’in önünde yeni bir dönemin olduğuna dikkat çeken Yalçın, “İlklerin altına imza atan Memur-Sen 23. yılında 1 milyonu aşan sayısıyla rakipsizliğini bir kere daha ortaya koydu. Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 Milyon üye sayısını bulan ve aşan ilk emek örgütü olma unvanını da elde eden Memur-Sen, kamu görevlileri tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak, kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor” diye konuştu.

66 yıl sonra ILO’da Türkiye emek kesimi delegeliğini bu yıl Memur-Sen üstlendiğini belirten ve Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) 66 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek temsiliyetin değiştiğine dikkat çeken Yalçın, “66 yıl gibi uzun bir dönem sonrasında ILO’da emek kesiminin temsilinin Memur-Sen’e geçmesi de ayrıca bir gurur ve onur kaynağı. Bizlerin bu noktaya gelmesinde emeği olan teşkilatlarımıza, yöneticilerimize, üyelerimize herkese yürekten teşekkür ediyorum. ILO’da 1 milyon üyesi bulunan Memur-Sen’in olması demek emek kesiminin çoğunluğunun temsili demekti. Geçen yıl gözlemci olarak katılmıştık bu yıl ise resmi katılımcı olarak orada bulunduk. Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeleri ve gözlemleri de dikkate alarak ciddi bir hazırlık içinde ILO’ya gittik. Hem ILO yönetimi hem de ülkemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen’in ciddi bir emek göstererek hazırlandığını görmüş oldu. Bundan sonra ülkemizi farklı mecralarda da daha iyi temsil etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni genel merkezimizle çalışmalarımız bereketlenecek”

28 Başkanlar Kurulu Toplantısı ve sahur programı ile çalışmaların şimdiden başladığı yeni genel merkez binasının Memur-Sen ve bağlı sendikalar için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden Yalçın, bütün sendikaların bir arada çalışması ile koordinasyonun artacağını ve birlikte hareket etmenin faydalarını kısa zamanda göreceklerini vurguladı. Yapımında son aşamalara gelinen yeni genel merkezin Memur-Sen ve bağlı sendikaların çalışmaları için elverişli olmasına dikkat edildiğini ifade eden Yalçın, “Birkaç ay içerisinde yeni binamıza geçtiğimizde burada çalışmalarımızın bereketleneceğini daha iyi daha özverili çalışacağımız kanaatindeyim. Fiziki imkanlar bakımından fazlasıyla yeterli yeni binada pek çok imkan bulabileceğiz. Bugün hem sahur programını hem de genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı burada yapalım istedik. Hem çalışmaları yerinde görelim hem de yeni binamızda sahur bereketini yaşamış olalım istedik. İnşallah tamamlandığında herkesin memnun kalacağı ve daha verimli çalışacağı bir yer olacak” diye konuştu.

“Kazanımlarımızı koruyacağız”

Yalçın, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde “istikrar”, “istikbal” ve “istiklal” diyeceklerini açıkladı. Yalçın, “16 Nisan’da kazandıklarımızı 24 Haziran’da kaybetmemek temel ölçümüz olacak. Kazanımlarımıza gözümüz gibi bakamazsak, gözümüzün yaşına bakmazlar. Biz, 24 Haziran’da, Türkiye’nin istiklali, milletin istikbali, siyasetin ve ekonominin istikrarı için ter akıtanlara, milletle beraber yol alanlara, dünya mazlumları için yorulanlara ’görev sizin’ diyeceğiz” dedi.