"Yetkinin 10. Yılında Ankara Memur-Sen Buluşması", Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı tarafından Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı programa Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Milletvekili ve Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeginer, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri, şube başkan ve yöneticileri ile bürokratlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Kır, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere cumhurbaşkanı adayları, hükümet ve muhalefet partileri tarafından seçim beyannamelerinde öğretmenlere, polislere, sağlıkçılara ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin verileceği vaat edilerek adı konmuştur. Verilerek soyadı da konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Memur-Sen yasakçılığa karşı verilen mücadelenin gür sesidir”

Memur-Sen’in farklı dünya görüşüne mensup kamu çalışanlarını bünyesinde barındıran, farklı görüşleri kültür zenginliği sayan, milli ve yerli bir sendika olduğunu belirten Kır, “Memur-Sen, bu ülkenin hem mozaiği hem çimentosu hem de hissiyatının tercümanıdır. Memur-Sen, güzel vatanımızın parçalanmasına, milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden darbelere ve ihanet kalkışmalarına meydan okuyan öncü kuvvet ve dalga kıran sendikadır. Milli, manevi ve ahlaki değerlerimizin yozlaştırılmasına ve yasakçılığa karşı verilen mücadelenin gür sesidir. Memur-Sen, İslam coğrafyasında cereyan eden savaş, işgal ve iç çatışma gibi hadiselerle ülkesini terk etmek zorunda kalan muhacirlere, açlık, kıtlık, yoksulluk sebebiyle kendi ülkelerinde yaşam mücadelesi veren ümmetin yardım elidir” şeklinde konuştu.

“Memur-Sen, hakkı üstün tutan hak anlayışının temsilcisidir”

Memur-Sen’in kaba kuvveti, salt çoğunluğu, imtiyazı, çıkarcılığı hak sebebi saymayan, hakkı üstün tutan hak anlayışını benimseyen, güçlüyü değil, haklıyı güçlü gören bir sendika olduğunu vurgulayan Kır, “Bunun yanı sıra sendikaların asli görevi kamu çalışanlarının var olan özlük, idari, sosyal ekonomik ve kültürel alanda ki hak ve menfaatlerini korumak ve daha da ileriye götürmek için kurulan sivil toplum kuruluşlarıdır. Kuruluşundan 2001 yılına, 2001 yılından 2008 yılına kadar toplu görüşme, 2008 yılından 2017 yılına kadar toplu sözleşme masalarında kamu emekçisi ve emeklisinin yüzlerce soruna çözüm üretmiş ve süreç içinde çözmüştür. Bugün 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne giderken, cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin toplu sözleşme masalarında Memur-Sen’in beylik teklifleri olan kamu çalışanı ve emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesi, vergi matrahının yükseltilmesi, vergi oranının düşürülmesi, dini bayramlarda çalışanlara bayram ikramiyesi verilmesi gibi konuların seçim vaatleri arasında yer alması kamu çalışanı ve emekçilerinin sorunlarının yüksek perdeden dile getirilmesi tüm kamu çalışanları tarafından dikkatle izlenmektedir” diye konuştu.

“Memur-Sen’in toplu sözleşme tekliflerinin ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vaadini önemsediklerini kaydeden Kır, şunları kaydetti:

“Memur-Sen’in toplu sözleşme tekliflerinin seçim vaatleri arasında zikredilmesi Memur-Sen’in tekliflerinin ne kadar yerinde teklifler olduğunu da hep birlikte müşahede ediyoruz. 3600 ek gösterge olayını seçim öncesi ayak üstü bir söz olarak görmüyoruz. Artık ok yaydan, söz ağızdan çıkmıştır. Bu işin geri dönüşü olmadığı gibi zaten vaatlerin yerine getirileceği konusunda bizim de hiçbir şüphemiz yoktur. Ancak 3600 ek göstergenin vaadinin ucu açık bir zaman dilimine yayılmasını değil, tıpkı emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde olduğu gibi hemen verilmesini ya da vaktinin, saatinin belirlenmesini istiyoruz ve bekliyoruz. 3600 ek göstergenin vaat edilerek adı konmuştur. Şimdi hayata geçirilerek soyadının da konmasını bekliyoruz."