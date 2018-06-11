Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır’’ dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, yaptığı açıklamada, sendikacılığın bir hak arama örgütü olduğunu, ancak bunu yaparken parasal menfaatleri önceleyen bir sendikacılık yapmadıklarını, ülke ve milletin bekasına yönelik adımlar attıklarını kaydetti. Toplu sözleşmenin AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı zamanında elde edildiğini söyleyen Memiş, ’’Türkiye’de memurlar için toplu sözleşme hakkını aldığımız kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yüz binlerce sözleşmelimizin memur kadrosuna geçiş müjdesini aldığımız kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ek göstergeden yıpranma payına, lisans tamamlamadan çalışma şartlarındaki iyileştirmelere ne dediyse yaptığını, yapacağını bildiğimiz sözünün eri Recep Tayyip Erdoğan’dır’’ ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak hak arama yolunda parasal menfaatleri önceleyen bir sendikacılık yapmadıklarını belirten Memiş, ’’Her şey bir yana bu ülkenin geleceği herkes kadar biz memurların da öncelikli meselesidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin bekası, milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin kat be kat üzerindedir. 1 milyon üyesi, emekli olanları, aileleri ile birlikte 10 milyona yakın Memur-Sen sevdalısı olarak yıllardır ekmeğini yediğimiz bu topraklarda kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var gücümüzle hizmet etmeye devam diyoruz. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır’’ şeklinde konuştu.

Memiş, son 15 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ortaya konan önemli değişimleri yok saymanın mümkün olmadığını ifade ederek, ’’Yakın tarihimizde akıl almaz zorlukları ve kötülükleri iliklerine kadar yaşayan halkımız sağlıktan ulaşıma, sosyal politikalardan sanayiye ülkemizde çok değerli kazanımların elde edildiğini büyük bir takdirle karşılamıştır. Bu süreçte Türkiye’nin yeni bir öz güvene sahip olma çabasının ise her defasında son derece planlı kalkışmalarla önüne geçilmek istendiğine şahit olduk’’ açıklamalarında bulundu.

Memiş, Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi dinamikleri sayesinde tamamen bağımsız hareket eden bir ülke çabasında olduğunu belirterek, Türkiye’nin IMF’yi silkeleyip geldiği yere fırlattığını, Avrupa ve Amerika’dan icazet almayı kesip atıp sömürgeci ülkelerin mazlum coğrafyalardaki istilasına hayır diyebilen bir ülke olduğunun altını çizdi. Memiş, Suriye’de yaşanan katliamlardan kaçan çocukların, kadınların, mazlumların sığınağının sadece Türkiye olduğunu belirerek, Doğu Türkistan’dan Somali’ye, Filistin’den Arakan’a Müslüman coğrafyada zulüm altında olan insanların ellerinde Türk bayrakları ile Türk halkına ’selam gönderdiklerini vurguladı.