Yeni kazanımların sürmesi için ekonomik istikrarın sürmesi gerekmektedir” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcilikleri tarafından düzenlenen “Yetkide İstikrar” programları devam ediyor. İstanbul İl Temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeğine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Durali Baki, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, programda yaptığı konuşmada istikrara vurgu yaparak, "Türkiye’nin istikrarsız yönetim geçmişi en fazla çalışma hayatını vurdu. Çalışma hayatı ne gördü ise istikrarın olduğu dönemde gördü. Sosyal ve sessiz devrimlerin sırrı istikrardır. Yeni kazanımların sürmesi için ekonomik istikrarın sürmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye’nin ekonomik dar boğazlarına dikkat çeken Yalçın, "Biz memurlar olarak ’Bir sonraki ay memura maaş olarak verilecek para kasada yok’ denildiği günü, IMF’yi, Cotarelli’yi çok iyi biliyoruz. Dün yaşadıklarımızı, tepki gösterdiklerimizi ve eylem gerekçelerimizi, yaptığımız eylemleri unutmadık" şeklinde konuştu.

16 yılda önemli sorunların geride bırakıldığını ifade eden Yalçın, "Tasarrufu Teşvik Fonu dolayısıyla mağduriyetlerimiz vardı ve asla çözülemeyeceği söyleniyordu. 2002’den sonra 15,1 milyar TL ödeme yapıldı ve hayali bile güzel olan şey gerçek oldu. Konut Edindirme Yardımı (KEY) sorunumuz vardı ve 3.5 milyar TL ödendi ve ’olmaz, para yok’ denilen gerekçeler ortadan kalktı. Hepimiz bu ekonomik koşullarda bu ödenemez diye kabullendiğimiz bir zaman diliminde cesur davranıldı ve ödendi. 1 Mayıs tatil edildi. İşçilerin 29 yıldır güncellenmesini bekledikleri sendika mevzuatı güncellendi ve biz memurlar toplu sözleşme hakkımızı aldık bu süreçte. Kadınların işgücüne katılımı 1.6 kat arttı bu süreçte. Ülkemizde kayıt dışı istihdam 16 yıl önce iyi hatırlıyorum yüzde 54’tü ve yüzde 30’a geriledi. 2011-2013 yılları arasında sözleşmeli yaklaşık 300 bin arkadaşımız kadroya geçti. Bazı sorunlarımız olsa da neticede 4/C tarih oldu. 1 milyona yakın taşeron konusunda radikal bir adım atıldı ve çok önemli aşama kaydedildi. Ben hafızamı yokladığımda çalışma hayatında 16 yılda çok şeyin değiştiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

“260 kazanımını imza altına aldık”

Toplu sözleşme süreçlerinin kamu görevlileri için bir mücadele içinde geçtiğini ifade eden Yalçın, geride kalan 4 toplu sözleşmeye değindi. "Kamu görevlileri olarak toplu sözleşme hakkımızı aldığımız tarihten bu yana 4 toplu sözleşme gerçekleştirdik" diyen Yalçın, 260 kazanımı imza altına aldıklarının altını çizdi. Başlangıç noktasından daha iyi bir yerde olunduğunu söyleyen Yalçın, "Maaşlarda önemli oranda iyileştirmelere vesile olduk. İyi hatırlıyorum 2002’de asgari ücret 180 TL idi ve bin 603 TL’ye yükseldi. O tarihte 570 TL olan en düşük memur maaşı mücadelemizle 16 yıl içinde 3 bin 54 TL’ye yükseldi. Mücadelemizle kadın çalışanların izin süreleri, yarı zamanlı çalışma süreleri, doğum yardımları gibi bir çok konuda haklarını genişlettik ve önemli mesafeler kaydettik. Emekli ikramiyesini, toplu sözleşme ikramiyesini artırdık" diye konuştu.

“Ülkenin köklü sorunları 16 yılda tarih oldu”

Ülkenin geçmişten beri devam eden köklü sorunlarının son bulduğunu belirten Yalçın, "Siyasiler ne der onları bilmem. İktidarı muhalefeti kendi cümlelerini kurarlar. Ben kendi dünyamda alınan mesafeyi biliyorum. Ben bir memur olarak, bir sendikacı olarak eğer alınan mesafeyi inkar edersem nankörlük etmiş olurum. Üniversite önlerinde dram bitti. İkna odaları garabeti gitti. Kamusal alan yalanı buharlaştı.12 yaşına kadar çocukların camiye gidişine konulan barikat kalktı. Eğitimdeki vesayet, milli güvenlik dersi tarih oldu. Hac izni geldi, cuma namazı izni geldi. Kurumlara ibadet hürriyeti çerçevesinde ve imkanlar ölçüsünde mescit açma izni geldi. 28 Şubat mağdurlarının önemli bir kısmı görevlerine döndü. Bunlar sıradan şeyler değil. Bunların altında yerimiz, terimiz ve çok önemli bir kısmında imzamız var. Bilmeyenlere eski Türkiye’yi pazarlasınlar ama benim külahıma anlatsınlar. Biz eski Türkiye’nin nasıl bir Türkiye olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

İstikrar vurgusunu yineleyen Yalçın, gelinen noktada istikrarın çok büyük payının olduğunu söyledi. "16 yılda devasa sorunları çözdük ve önemli sorunlar iktidarın istikrarı ile çözümü kavuştu" diyen Yalçın, "Ülkemizde istikrar sürerse eski Türkiye’yi özleyenler ve kaoslu ortamları gözleyenlerin dilekleri kabul olmazsa, önümüzde duran sorunları da çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Henüz çözülmesi gereken sorunların olduğunu söyleyen Yalçın, grev ve siyaset hakkı talebini yineledi. Yalçın, "Sözleşmeli istihdamın getirdiği sorunlar var. Ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıması talebimiz var. Kılık kıyafet özgürlüğü açısından 82 model Kenan Evren yönetmeliği değişsin talebimiz var. Vergi matrahları kaynaklı kaybımız var. Ek gösterge talebimiz var ve bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir müjde verdi. Bu sözü son derece önemsiyoruz. Bu söz tarihi bir söz ve çalışma hayatı açısında yüzleri güldüren bir söz olmuştur. Ek gösterge konusu çalışılırken çerçevesi konusunda talepleri dikkate alan bir yaklaşıma da kapı aralansın isteyeceğiz" diye konuştu.

"Ülkede 16 yıldır istikrar olduğu için çalışma hayatında çözülmez diye bazen umudu kaybetmek noktasına geldiğimiz sorunlarımız çözüldü ve kazanım mücadelemizde önemli aşamalar kaydettik" diyen Yalçın, "Yeter ki istikrar devam etsin ve ülke irtifa kaybetmesin. Yeter ki 80’ler, 90’lar geri gelmesin. Yazar kasa fırlatılan, Anayasa kitabı atılan günlere geri dönülmesin. Çözüm beklediğimiz sorunlarımızı da çözeriz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Art niyetliler, yapmayı değil, yıkmayı düşleyenler rüyadan uyanmasın. Biz daha fazla çalışacağız, yorulacağız ama art niyetli olana fırsat vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi Durali Baki ise, Memur-Sen’in 2018 yılı Mayıs ayı resmi olmayan rakamlara göre üye sayısının 1 milyon on bin 437’ye yükselerek Türkiye’nin en büyük emek hareketi, sivil toplum örgütü olma konumunu devam ettirdiğini belirtti. Baki, Memur-Sen’in Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 milyon üye sayısını bulan ve aşan ilk emek örgütü olma unvanını da elde ettiğinin altını çizdi.